© Roman Naumov/Global Look PressПрезидент Украины Владимир Зеленский отдаляется от США, постоянно отдаляясь от мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.
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