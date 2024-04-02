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Гиперзвуковые «Цирконы» приводят в ужас ВСУ: новости СВО на утро 2 апреля

Гиперзвуковые «Цирконы» приводят в ужас ВСУ: новости СВО на утро 2 апреля

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