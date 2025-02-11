World Athletics может приравнять женщин с высоким тестостероном к трансгендерам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) предложила приравнять спортсменок с высоким уровнем тестостерона к трансгендерам («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).
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