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Журнал о бизнесе и инвестициях

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World Athletics может приравнять женщин с высоким тестостероном к трансгендерам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) предложила приравнять спортсменок с высоким уровнем тестостерона к трансгендерам («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).

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