Володин опубликовал опрос о законопроекте по конфискации за незаконную миграцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин организовал в своих соцсетях опрос среди подписчиков, согласны ли они с законопроектом о конфискации денежных средств и имущества, приобретённых в ходе организации незаконной миграции: за незаконный ввоз мигрантов и создание поддельных документов.
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