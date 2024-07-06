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Володин опубликовал опрос о законопроекте по конфискации за незаконную миграцию

Володин опубликовал опрос о законопроекте по конфискации за незаконную миграцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин организовал в своих соцсетях опрос среди подписчиков, согласны ли они с законопроектом о конфискации денежных средств и имущества, приобретённых в ходе организации незаконной миграции: за незаконный ввоз мигрантов и создание поддельных документов.

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