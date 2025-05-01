Здоровый образ жизни

С собой, чтобы не было скучно, Фира брала Кузю на поводке. И бежала с ним. Вернее, тащила за собой несчастного кота, который упирался, как мог, дико орал и постоянно изображал обморок… Ипполит Матвеевич служил в тресте по снабжению.