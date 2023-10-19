Алексей Вихарев передал гуманитарную помощь раненым участникам СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев встретился с врачами окружного военного госпиталя, чтобы лично передать необходимое им медицинское оборудование и проведать военных, проходящих лечение в Екатеринбурге.
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