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Пожалела дурака, а приобрела мужа

Пожалела дурака, а приобрела мужа

Янка была девушкой простой, практически совсем лишенной амбиций. Жила, словно плыла по течению. Если другие девчонки, в частности ее подруги, лбом двери разбивали и на что только не шли, чтобы чего-то добиться, то Янке на все это было наплевать.

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