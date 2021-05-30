Пожалела дурака, а приобрела мужа

Янка была девушкой простой, практически совсем лишенной амбиций. Жила, словно плыла по течению. Если другие девчонки, в частности ее подруги, лбом двери разбивали и на что только не шли, чтобы чего-то добиться, то Янке на все это было наплевать.
Янка была девушкой простой, практически совсем лишенной амбиций. Жила, словно плыла по течению. Если другие девчонки, в частности ее подруги, лбом двери разбивали и на что только не шли, чтобы чего-то добиться, то Янке на все это было наплевать.
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