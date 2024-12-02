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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмиль Галимов о 15 бросках «Авангарда» в игре с «Северсталью»: «Пассивно сыграли, никуда это не годится. Установка была на ворота идти – получилось вообще противоположно»

Омский клуб уступил череповецкому в Фонбет Чемпионате КХЛ, завершив игру с 15 бросками в створ ворот соперника.

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