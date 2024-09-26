Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением ограничить публикацию в социальных сетях и СМИ подробностей насильственных преступлений, совершенных лицами до 18 лет.
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением ограничить публикацию в социальных сетях и СМИ подробностей насильственных преступлений, совершенных лицами до 18 лет.