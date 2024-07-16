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Царьград

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N-TV: ВСУ не хватит сил начать наступление, есть веская причина

N-TV: ВСУ не хватит сил начать наступление, есть веская причина

Украинская армия не пойдёт в наступление из-за продвижения ВС России вперёдНа немецком канале N-TV выступила корреспондент Кавита Шарма.

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