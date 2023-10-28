Newsweek: депутат Рады Мережко назвал премьера Словакии Фицо мини-версией Орбана

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко назвал нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо уменьшенной версией премьера Венгрии Виктора Орбана.
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