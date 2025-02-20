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RT Russia

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В ЦБ заявили что более 10 млн россиян — потребители услуг теневого бизнеса

В ЦБ заявили что более 10 млн россиян — потребители услуг теневого бизнеса

Более 10 млн россиян — потребители услуг теневого бизнеса, заявила зампред ЦБ России Ольга Полякова. «Наша аналитика показывает, что потребителями услуг теневого бизнеса сегодня являются уже, к сожалению, более 10 млн российских граждан.

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