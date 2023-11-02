Палец на кнопке: ультиматум Израилю истекает и «Хезболла» может объявить войну!

В Ливане всё готово для выступления лидера «Хезболлы» Хасан Насралла. В пятницу в 15:00 истекает срок ультиматума с требованием вывести израильские войска из сектора Газа и ливанская шиитская военизированная группировка может объявить войну.
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