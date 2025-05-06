“Работают в такси без страховки“: на “транзитников“ жалуются водители в Актау

В МВД сообщили, что остановка автомобилей с транзитными номерами возможна только при наличии признаков нарушений, в том числе просроченного транзитного режима или отсутствия регистрации, передает inAktau.
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