Аксёнов: с Путиным Россия прошла путь от края пропасти к статусу великой державы

Под руководством российского лидера Владимира Путина Россия прошла огромный путь от края пропасти в конце 1990-х годов до возвращения статуса великой державы и одного из центров многополярного мира, отметил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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