Человек пострадал на пожаре под Петрозаводском

Многоквартирный дом вспыхнул сегодня на станции ШуйскойФото: госкомитет РК по ОЖ и БН Сегодня в 14:32 на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в многоквартирном жилом доме на станции Шуйской.
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