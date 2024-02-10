Россияне рассказали, как романтика влияет на их работу

Более половины (66%) россиян ставят на первое место семью и романтические отношения. При этом 62% опрошенных говорят, что семья и любовь помогают им в работе и вдохновляют на новые карьерные успехи, свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении Банки.
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