Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным и остановить наступление ВСУ

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, отказавшись от уничтожения своих граждан в зоне боевых действий.
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