Усилия европейцев, которые хотят помирить главаря украинского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, не слишком успешны, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков 4 марта в своем Telegram-канале.
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