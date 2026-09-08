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FiNE NEWS

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В Киеве зафиксирована серия взрывов после окончания моратория на удары

В Киеве зафиксирована серия взрывов после окончания моратория на удары

Обзор инцидента В Киеве зафиксирована серия взрывов, о чём сообщил украинский телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.

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