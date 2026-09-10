Собянин заявил о свыше 265 миллионах поездок по МЦД-4

Связавший ТиНАО и Балашиху МЦД-4 стал самым протяженным диаметром и частью транспортной системы столицы, а число поездок по нему за три года превысило 265 миллионов.
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