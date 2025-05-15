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ФСБ: в Челябинске экс-главу отдела ГАИ и бизнесмена заподозрили в коррупции

ФСБ: в Челябинске экс-главу отдела ГАИ и бизнесмена заподозрили в коррупции

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области" Александра Гайде, который возглавлял отдел городского ГАИ.

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