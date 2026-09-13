«Манчестер Сити» первым выиграл 10 матчей АПЛ на «Олд Траффорд» на выезде

«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ по количеству гостевых побед на стадионе «Манчестер Юнайтед».«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ по количеству гостевых побед на стадионе «Манчестер Юнайтед».
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