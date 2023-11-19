Известный российский музыкант и основатель группы “Машина времени” Андрей Макаревич* показал свой уютный дом, расположенный в спокойном месте недалеко от провинции Хайфа, на горном массиве Кармель.
Иноагент Андрей Макаревич* показал, как роскошно живет в Израиле
Комментарии
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Серж Южанин
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15 час.
Уя
Уфимцев я
Помню, как эта "еврейская машина" приезжала в конце 70х с гастролями на Урал. Поразил ажиотаж вокруг этих гастролей. Знал, что евреев у нас было много тогда, но чтобы столько... Хвала Богу, в 90е годы многие уехали на свою родину обетованную, благодаря товарищу Сталину. Не без скандалов, потому как перед отъездом нагло "кидали" покупателей квартир, коттеджей в пригородах Челябинска, оставляя людей ни с чем... А что им бояться то было? Израиль своих не выдает...
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14 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Никогда не любила его творчество, а к старости он стал омерзителен!
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10 час.
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