Иноагент Андрей Макаревич* показал, как роскошно живет в Израиле

Уя

Уфимцев я

Помню, как эта "еврейская машина" приезжала в конце 70х с гастролями на Урал. Поразил ажиотаж вокруг этих гастролей. Знал, что евреев у нас было много тогда, но чтобы столько... Хвала Богу, в 90е годы многие уехали на свою родину обетованную, благодаря товарищу Сталину. Не без скандалов, потому как перед отъездом нагло "кидали" покупателей квартир, коттеджей в пригородах Челябинска, оставляя людей ни с чем... А что им бояться то было? Израиль своих не выдает...