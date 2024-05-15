В Миассе на стадионе устроили перестрелку. Один человек погиб

В Челябинской области следователи и полиция ищут южноуральца, открывшего стрельбу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, вечером вторника, 14 мая, на стадионе Миасса обнаружено тело 23-летнего молодого человека с огнестрельным ранением.