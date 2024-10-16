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Задержанному во Франции россиянину захотели дать до 30 лет тюрьмы

Задержанному во Франции россиянину захотели дать до 30 лет тюрьмы

Против российского гражданина Кирилла Грязнова, задержанного французскими правоохранителями, возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранными государствами для организации беспорядков внутри Франции, предполагающее наказание сроком до 30 лет тюремного заключения.

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