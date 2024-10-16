Задержанному во Франции россиянину захотели дать до 30 лет тюрьмы

Против российского гражданина Кирилла Грязнова, задержанного французскими правоохранителями, возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранными государствами для организации беспорядков внутри Франции, предполагающее наказание сроком до 30 лет тюремного заключения.