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Регионы России

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Тестирование видеокарт Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5090 выявило сценарии превосходства AMD

Тестирование видеокарт Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5090 выявило сценарии превосходства AMD

Авторы Hardware Unboxed провели сравнительное тестирование видеокарт Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5090, чтобы определить, может ли первая превосходить вторую в некоторых сценариях.

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