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Царьград

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Алаудинов: некоторые бойцы «Ахмата» погибли в ходе операции «Поток»

Алаудинов: некоторые бойцы «Ахмата» погибли в ходе операции «Поток»

Некоторые бойцы спецназа «Ахмат» погибли при освобождении Курской области в ходе операции «Поток».Об этом сообщил командир подразделения Апти Алаудинов, его обращение опубликовано в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

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ЕЛЕНА СВЕТЛАЯ
Храни Аллах бойцов, сражающихся за Россию
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