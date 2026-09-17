В Подмосковье арестован новый руководитель ЦХиСО МВД по делу о хищении топлива

В Подмосковном главке МВД расследуется уголовное дело о хищении служебного топлива. Руководитель Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) Геннадий Пешков, назначенный на должность 10 сентября, был арестован 16 сентября по решению Мещанского районного суда Москвы.
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