Игорь Ивин: Уважаемые мужчины, главы семейств и жители города Джанкоя!

Уважаемые мужчины, главы семейств и жители города Джанкоя!От всей души поздравляем вас с Днём отца!Быть отцом – особая обязанность, серьезный и кропотливый труд, когда мужчина должен быть примером для своих детей, уметь не только вырастить, но и многому научить их в процессе воспитания.
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