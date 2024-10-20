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Игорь Ивин: Уважаемые мужчины, главы семейств и жители города Джанкоя!

Игорь Ивин: Уважаемые мужчины, главы семейств и жители города Джанкоя!

Уважаемые мужчины, главы семейств и жители города Джанкоя!От всей души поздравляем вас с Днём отца!Быть отцом – особая обязанность, серьезный и кропотливый труд, когда мужчина должен быть примером для своих детей, уметь не только вырастить, но и многому научить их в процессе воспитания.

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