Световая энергия собирает молекулы: новое исследование открывает путь для создания сложных молекулярных структур

Учёные из Университета Болоньи под руководством профессора Альберто Креди сумели внедрить молекулу нитевидной формы в полость кольцеобразной молекулы, используя светоиндуцированные реакции и процессы самосборки.
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