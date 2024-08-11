«Студия звукозаписи вместо рехаба»: где скрывается Глюк’oZа после скандала

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZа, ушла в тень после скандального концерта в Красноярске, на котором предстала перед публикой в непотребном виде и, предположительно, под действием психоактивных веществ или алкоголя.