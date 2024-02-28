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Работа ливийского месторождения Вафа возобновлена

Работа ливийского месторождения Вафа возобновлена Забастовка профсоюза охранников чуть не привела к новому кризису ливийской нефтегазовой отрасли.

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