Песков: необходимости в мобилизации в России нет

Представитель президента прокомментировал публикацию Financial Times Британское издание Financial Times опубликовало статью, в которой утверждается, что в России к концу этого года или началу следующего будет объявлена очередная мобилизация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии