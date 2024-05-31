Andreas Борьба за арестованного генерала Ивана Попова продолжается. Теперь за него вступились бойцы СВО, которые настаивают, чтобы генерала отпустили из СИЗО, куда он был помещен 21 мая.
"Даже если он что-то взял, осудите его, и верните на фронт". Бойцы СВО вступились за Попова
Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Да здравствует генерал Попов!!! Свободу Попову!!! Осудить генералов, виновных в его обвинении и суд!!!
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19 час.
Скороход Наталья Николаевна
Законодательство про закон, что дышло - куда повернул, тудв и вышло.
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18 час.
Галина Гельдыева
Да вышестоящее начальство очень не любит, когда им высказывают правду в глаза и стараются любыми путями избавиться от человека. Генерал Попов настоящий командир, вернуть его в армию, сказали же в Думе при переизбрании правительства "ошибаться можно, врать нельзя!!!" , а Попов не врет, он правду говорит.
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18 час.
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