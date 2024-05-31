"Даже если он что-то взял, осудите его, и верните на фронт". Бойцы СВО вступились за Попова

Галина Гельдыева

Да вышестоящее начальство очень не любит, когда им высказывают правду в глаза и стараются любыми путями избавиться от человека. Генерал Попов настоящий командир, вернуть его в армию, сказали же в Думе при переизбрании правительства "ошибаться можно, врать нельзя!!!" , а Попов не врет, он правду говорит.