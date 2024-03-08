Карбери о первой шайбе Мирошниченко в НХЛ: «Это было потрясающе, он просто сиял. Отличный момент, который я никогда не забуду»

«Это было потрясающе. Думаю, он не знал, что делать [после возвращения на скамейку]. Он хотел подойти к [Овечкину], но ему захотелось пройти дальше, потом Мирошниченко вернулся и сел на середину скамейки рядом с [Овечкиным].