В Барнауле количество "новогодних" алкогольных отравлений выросло в два раза

Всего в отделение токсикологии за январские каникулы доставили более 50 человек Количество случаев тяжелого алкогольного отравления на новогодние праздники в Барнауле выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.
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