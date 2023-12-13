Выпускница НГУ вошла в топ-5 самых красивых стюардесс России

Девушка родилась в Бурятии, училась в Новосибирске, а сейчас живёт в Санкт-Петербурге.Уроженка Бурятии и выпускница Новосибирского государственного университета (НГУ) Юлия Иванова вошла в топ-5 лучших стюардесс России.
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