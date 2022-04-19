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Украина заявляет, что зерно на судах в заблокированных черноморских портах может испортиться

Украина заявляет, что зерно на судах в заблокированных черноморских портах может испортиться

Около 1,25 млн тонн зерновых и масличных культур все еще находятся на коммерческих судах, заблокированных в украинских морских портах, и часть груза может испортиться в ближайшем будущем, заявил в пятницу министр сельского хозяйства Украины.

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