Украина заявляет, что зерно на судах в заблокированных черноморских портах может испортиться

Около 1,25 млн тонн зерновых и масличных культур все еще находятся на коммерческих судах, заблокированных в украинских морских портах, и часть груза может испортиться в ближайшем будущем, заявил в пятницу министр сельского хозяйства Украины.
Около 1,25 млн тонн зерновых и масличных культур все еще находятся на коммерческих судах, заблокированных в украинских морских портах, и часть груза может испортиться в ближайшем будущем, заявил в пятницу министр сельского хозяйства Украины.
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