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Владимир Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке страны

Владимир Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке страны Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что трудности н.

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