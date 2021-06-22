Российский посол в США Антонов: в ближайшие дни Москва и Вашингтон возобновят диалог по визовым проблемам

Аргументы неделиПолитикаРоссийский посол в США Антонов: в ближайшие дни Москва и Вашингтон возобновят диалог по визовым проблемамПосол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в ближайшее время Москва и Вашингтон возобновят диалог по визовым проблемам.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМЛМила ЛиковаТакое впечатление, что выиграл от встречи президентов только Антонов. Засиделся он без работы и безумно рад, что вернулся в Америку! Но есть вопрос -- а зачем это надо было?Комментировать
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