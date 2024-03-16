Столкновения на протестах в Аргентине - демонстранты недовольны урезанием финансирования сферы искусства

В Буэнос-Айресе происходят ожесточенные столкновения демонстрантов и полиции. На митинг против урезания президентом Аргентины Хавьером Милеем финансирования сферы искусства вышли работники и студенты кинематографии.
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