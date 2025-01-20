Nvidia научит старые видеокарты GeForce повышать FPS с помощью ИИ, но потом

В интервью Digital Foundry Брайан Катандзаро (Bryan Catanzaro), вице-президент по исследованиям в области прикладного глубокого обучения в Nvidia сообщил, что не исключает возможности в будущем внедрения функции генерации кадров силами ИИ для повышения FPS, ставшей частью технологии DLSS, в старые видеокарты Nvidia GeForce.