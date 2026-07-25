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Сотрудник спецслужб Украины ликвидирован в результате удара ВС России

Сотрудник спецслужб Украины ликвидирован в результате удара ВС России

В результате удара Вооруженных сил (ВС) России по военной выставке под Киевом ликвидирован сотрудник спецслужб — Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), полковник Эдуард Сиренко, пишет «Страна.

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