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В Холмске пьяный водитель врезался в теплотрассу

В Холмске пьяный водитель врезался в теплотрассу

8 ноября в Холмске на улице Крузенштерна произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя универсала, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в теплотрассу.

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