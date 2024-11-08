В Холмске пьяный водитель врезался в теплотрассу

8 ноября в Холмске на улице Крузенштерна произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя универсала, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в теплотрассу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии