РИА Новый день

84 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • i z
    круто. сбор в Габрово.Руководство Болга...
  • Александр
    Сдавшийся на Шипке турок сказал: кого защищаете?Предадут.Руководство Болга...
  • Галина Дьячина
    могут и жизни отдать..такая доброта..не жалкоРуководство Болга...

В Советском районе Челябинска отключат горячую воду

В Советском районе Челябинска отключат горячую воду

В Советском районе Челябинска на несколько дней ограничат подачу горячей воды. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 25 по 29 апреля АО «УСТЭК-Челябинск» будет проводить испытания магистральных сетей на тепловые потери.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх