В Советском районе Челябинска отключат горячую воду

В Советском районе Челябинска на несколько дней ограничат подачу горячей воды. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 25 по 29 апреля АО «УСТЭК-Челябинск» будет проводить испытания магистральных сетей на тепловые потери.