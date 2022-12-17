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Барнаул встал в семибалльных пробках днём в субботу

Барнаул встал в семибалльных пробках днём в субботу

В Барнауле пробки в субботу днём достигли 7 баллов, следует из данных 2ГИС.Заторы наблюдаются на проспектах Калинина и Строителей, улицах Сответской Армии, Челюскинцев, Шумакова, Взлётной, Балтийской, Георгиева, Попова, а также на Павловском тракте.

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