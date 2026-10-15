Россиянин на мотоцикле врезался в разделительную полосу на дороге к Паттайе в Таиланде. В результате ДТП 37-летний мужчина погиб, сообщила радиостанция FM 91 Trafficpro .
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