В прокуратуре Севастополя обсудили работу по противодействию преступлениям в миграционной сфере

В прокуратуре Севастополя под председательством исполняющего обязанности прокурора города Дмитрия Теллина состоялось заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов города об эффективности профилактической работы, противодействия преступлениям и правонарушениям в миграционной сфере, а также преступлениям, совершаемыми иностранными гражданами и лицами без гражданства.
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