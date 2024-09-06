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Захарова прокомментировала идею сделать 3 сентября выходным днем

Захарова прокомментировала идею сделать 3 сентября выходным днем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с aif.ru на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировала идею установить в России новый выходной праздничный день 3 сентября в честь дня окончания Курильской десантной операции и окончания Второй мировой войны.

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Eduard
Ник чему это!
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