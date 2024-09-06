Захарова прокомментировала идею сделать 3 сентября выходным днем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с aif.ru на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировала идею установить в России новый выходной праздничный день 3 сентября в честь дня окончания Курильской десантной операции и окончания Второй мировой войны.